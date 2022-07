França controla incêndios no sudoeste

O incêndio que queimou 13.800 hectares de vegetação desde 12 de julho em Landiras, no sudoeste da França, está "controlado" - anunciaram as autoridades, dois dias depois de frearem o avanço de outro foco próximo.



"Depois de 12 dias de uma luta encarniçada, posso anunciar para vocês que o incêndio em Landiras já está controlado", disse à imprensa a prefeita do departamento de Gironde, Fabienne Buccio.



Declarados em 12 de julho a cerca de 50 quilômetros de distância, ios dois incêndios queimaram quase 21.000 hectares de áreas ao sul de Bordeaux, incluindo a turística localidade de Duna de Pilat. Os bombeiros deram este último incêndio como controlado no sábado (23).



Não há informação de vítimas, mas os dois incêndios forçaram a retirada de 36.000 pessoas e arrasaram cinco acampamentos situados nos arredores da duna.



"Os dois incêndios estão controlados, mas não extintos. Isso quer dizer que não há mais focos ativos", alertou a delegada do governo na área.



Em meados de julho, a França registrou uma série de incêndios, em meio à onda de calor que atingiu outros países da Europa Ocidental, como Espanha, Portugal e Reino Unido.



As temperaturas extremas atingiram áreas pouco acostumadas com episódios dessa natureza, como a Bretanha (oeste), onde também houve incêndios.



A Promotoria francesa anunciou na segunda-feira que os dois incêndios registrados em 18 de julho em Monts d'Arrée, no extremo-oeste, e que queimaram 1.771 hectares de vegetação foram provocados.