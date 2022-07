Grécia combate grandes incêndios florestais em meio à onda de calor

A Grécia lutava neste domingo (24) contra três grandes incêndios florestais no norte, sul e leste do país com temores de que a onda de calor cause novos incidentes.



Na ilha de Lesbos, o incêndio que eclodiu no sábado e provocou a evacuação de 200 pessoas na cidade de Vryssa, já que as chamas estavam a 500 metros de algumas casas, afirmou o vice-prefeito do este de Lesbos à rádio Skai.



Neste domingo à tarde, a cidade de Stavros também precisou ser evacuada.



No sábado, o incêndio provocou a retirada de centenas de turistas e moradores da cidade turística de Vatera, indicou a televisão pública ERT, citando fontes oficiais.



Pelo menos quatro casas foram destruídas, segundo a ERT. Desde sábado, a Grécia sofreu uma onda de calor que, segundo as previsões, durará 10 dias com temperaturas de até 42°C em algumas áreas.



No norte do país, bombeiros, auxiliados por voluntários, lutam pelo quarto dia consecutivo contra um violento incêndio no Parque Nacional Dadia.



O fogo, muito difícil de combater, segundo o porta-voz dos bombeiros Yiannis Artopoios, obrigou as autoridades a evacuar a cidade de Dadia na noite de sábado. No Peloponeso, a cidade de Chrisokelaria também foi evacuada na noite de sábado devido a um incêndio perto de Koroni que os bombeiros ainda combatiam no domingo.



Na quarta-feira, um incêndio florestal nas montanhas perto de Atenas danificou casas e forçou várias centenas de pessoas a deixar suas casas, a poucos quilômetros da cidade costeira de Mati, palco do pior incêndio florestal da Grécia em 2018, no qual 102 pessoas morreram.