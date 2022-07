Biden 'continua melhorando' após contrair covid, segundo seu médico

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que testou positivo para covid-19 na quinta-feira, está melhorando e respondendo ao tratamento, disse seu médico pessoal em uma carta divulgada pela Casa Branca neste sábado (23).



"Seus sintomas continuam melhorando", escreveu o Dr. Kevin O'Connor, que já havia dito no dia anterior que o presidente estava melhor.



Biden, 79 anos, ainda sofre de dor de garganta, tosse, dores musculares e coriza. O democrata, que recebeu a vacinação completa contra a covid-19, está sendo tratado com paxlovid, uma pílula anticovid da Pfizer que diminui a capacidade de replicação do vírus.



Seu uso é recomendado para pessoas em risco de desenvolver um caso grave da doença, categoria à qual o presidente dos Estados Unidos pertence devido à sua idade.



Biden provavelmente foi infectado com a subvariante da ômicron BA.5 altamente contagiosa e dominante no país, onde é responsável por cerca de 80% dos casos, disse O'Connor.