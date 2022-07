O ex-presidente Donald Trump "imprudentemente abriu um caminho da anarquia e corrupção" durante a invasão do Capitólio dos Estados Unidos no ano passado, acusou Bennie Thompson, chefe de um comitê do Congresso que investiga o ataque, nesta quinta-feira (21).



Os responsáveis pelo ataque de 6 de janeiro de 2021 devem "responder perante a lei", acrescentou no início da última audiência pública.