Os preços do petróleo caíram nesta quinta-feira, após o aumento das reservas de gasolina nos Estados Unidos, que colocou em evidência a queda da demanda, no momento em que a produção de petróleo bruto é retomada na Líbia.



O barril do Brent para entrega em setembro caiu 2,86%, a US$ 103,86, após perder até 4% durante o dia. Já o do WTI para o mesmo mês caiu 3,53%, a 96,35 dólares, embora tenha chegado a se desvalorizar em 5%.