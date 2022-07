Ao menos 18 pessoas morreram, nesta quinta-feira (21), durante uma operação policial contra o crime organizado no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, informou a Polícia Militar (PM).



Entre os mortos estão uma mulher que morava na região, um policial militar e 16 "suspeitos" de pertencer ao crime organizado, explicou em coletiva de imprensa um porta-voz da PM, que mais cedo havia informado o falecimento de cinco pessoas.