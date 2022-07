Amber Heard apela do veredicto em julgamento por difamação de Johnny Depp

A atriz americana Amber Heard decidiu apelar do veredicto do júri no caso milionário de difamação que perdeu para seu ex-marido Johnny Depp, astro de "Piratas do Caribe".



Os advogados de Heard apelaram nesta quinta-feira (21) no Tribunal de Apelações do estado da Virgínia, na costa leste dos Estados Unidos.



"Acreditamos que o tribunal cometeu erros que impediram um veredito justo e consistente com a Primeira Emenda", declarou um porta-voz de Heard em um comunicado, em referência à emenda constitucional que protege a liberdade de expressão.



"Portanto, estamos apelando do veredicto", acrescentou.



"Embora percebamos que o arquivamento de hoje 'acenderá as fogueiras' do Twitter, há medidas que precisamos tomar para garantir justiça e equidade", segundo a nota.



Em junho, um júri da Virgínia decidiu que Depp deveria ser indenizado em mais de US$ 10 milhões em perdas e danos, após determinar que uma coluna escrita em 2018 por Heard para o The Washington Post era difamatória contra o ator. Heard, que também processou Depp por difamação, conseguiu que o ex-marido fosse condenado a pagar US$ 2 milhões.



No início desde mês, uma juíza indeferiu a ação de Heard pedindo um novo julgamento, solicitado sob a alegação de que um dos sete jurados não era o homem convocado para a tarefa, mas sim seu filho, em um caso de identidade equivocada.