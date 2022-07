O chefe de inteligência do Reino Unido expressou dúvidas nesta quinta-feira (21) de que o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, apoiaria um retorno ao acordo nuclear de 2015, apesar das negociações em andamento.



"Não acho que o líder supremo do Irã queira chegar a um acordo. Os iranianos também não querem encerrar as negociações para que possam continuar avançando (com seu programa) por um tempo", disse o chefe do órgão MI6, Richard Moore, no Fórum de Segurança de Aspen, que acontece nessa cidade do estado do Colorado, no centro dos Estados Unidos.