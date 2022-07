Primeira saída ao espaço de astronauta europeia a bordo da ISS

A italiana Samantha Cristoforetti se tornou, nesta quinta-feira, a primeira astronauta europeia a sair ao espaço da Estação Espacial Internacional (ISS), segundo um vídeo enviado pela Nasa.



Sua missão com o russo Oleg Artemiev, a cerca de 400 quilômetros da superfície da Terra, começou às 15h00 GMT (12h00 de Brasília), com duração prevista de sete horas.



Ambos tiveram que realizar várias tarefas relacionadas ao módulo científico russo Nauka e particularmente com o novo braço robótico ERA (European Robotic Arm).



Esse braço de onze metros de comprimento, que foi colocado em órbita em julho de 2021, após vários atrasos, foi anexado ao módulo russo da ISS.



ERA pode ser direcionado de dentro ou de fora da estação espacial, para tarefas de manutenção ou para equipar a ISS.



Esta saída conjunta da astronauta italiana, formada pela Agência Espacial Europeia, e do cosmonauta russo é a terceira missão do ERA.



O braço robótico europeu está no meio de uma polêmica política, depois que a ESA anunciou que iria interromper sua colaboração com a agência russa para a missão russa ExoMars devido à invasão da Ucrânia.



Em retaliação, o chefe da agência espacial russa, Dmitri Rogozin, "ordenou" aos cosmonautas russos na ISS que parassem de trabalhar no ERA.



Rogozin foi demitido na sexta-feira passada pelo presidente Vladimir Putin, e a cooperação foi retomada.



Samantha Cristoforetti, engenheira e piloto de caça de 45 anos, viajou ao espaço duas vezes. Ela chegou à ISS em 27 de abril e detém o recorde de maior duração no espaço em uma missão para uma mulher, com um total de 199 dias em órbita, entre 2014 e 2015.



ISS