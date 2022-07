Droupadi Murmu (foto: AFP)

Uma mulher pertencente a uma comunidade tribal marginalizada foi eleita presidente da Índia nesta quinta-feira (21/7).Ela teve o apoio do partido do primeiro-ministro Narendra Modi, após uma votação no Parlamento.Droupadi Murmu, da tribo santhal, obteve o apoio de mais da metade dos deputados, segundo os resultados parciais publicados pela Comissão Eleitoral.Aos seus 64 anos, Murmu se torna a primeira presidente natural de uma tribo e a segunda mulher presidente da Índia.