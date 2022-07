Rússia culpa ocidentais por problemas no fornecimento de gás

O Kremlin afirmou, nesta quinta-feira (21), que as restrições ocidentais são a causa dos problemas técnicos na entrega de gás russo para a Europa, em um momento em que o gasoduto Nord Stream retomou suas atividades após um período de manutenção.



"São essas restrições que impedem o conserto de equipamentos, especialmente turbinas em estações de compressão", disse o porta-voz presidencial Dmitri Peskov, que rejeitou as acusações de que a Rússia usa o gás como "chantagem".



No contexto do conflito na Ucrânia e da luta entre Moscou e ocidentais por energia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse na quarta-feira que Vladimir Putin usa o gás como "uma arma".



Nesta quinta-feira, Dmitri Peskov repetiu que a gigante russa do gás Gazprom cumprirá "todas as suas obrigações".



A Rússia reabriu a torneira de gás para a Europa com a retomada nesta quinta-feira do gasoduto Nord Stream, um suprimento vital para a segurança energética da UE neste inverno.



Os primeiros dados divulgados pela operadora de rede alemã Gascade mostram que o desempenho é o mesmo de antes da manutenção, cerca de 40% de sua capacidade.



Após dez dias de manutenção anual no gasoduto, que liga diretamente os campos de gás da Sibéria ao norte da Alemanha, a Europa se preparou para que a empresa de energia Gazprom, proprietária do gasoduto, fechasse a torneira definitivamente.



Desde meados de junho, a Gazprom reduziu as entregas via Nord Stream para 40% da capacidade, citando a falta de uma turbina de manutenção no Canadá.