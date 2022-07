Turquia 'nunca pede permissão' para suas operações militares na Síria, afirma chanceler

A Turquia "nunca pede permissão" a ninguém antes de lançar uma operação militar na Síria, alertou o ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, nesta quinta-feira (21).



"Podemos trocar ideias, mas nunca pedimos e nunca pediremos permissão para nossas operações militares contra o terrorismo", disse Cavusoglu em entrevista televisionada. "Pode acontecer uma noite, de repente", acrescentou.



Durante uma reunião com seus homólogos russo, Vladimir Putin, e iraniano, Ebrahim Risi, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que vem ameaçando uma nova operação militar na Síria desde maio, disse ter o "apoio da Rússia e do Irã no luta contra o terrorismo".



No entanto, Rússia e Irã alertaram que qualquer operação no nordeste da Síria seria prejudicial para a região.



Cavusoglu lembrou que a Turquia "suspendeu" suas operações no leste da Síria em outubro de 2019 "seguindo promessas dos Estados Unidos e da Rússia".



Um acordo assinado sob os auspícios de Washington e Moscou prometia a retirada das forças curdas a 30 km da fronteira turca. Mas "essas promessas não foram cumpridas. Os ataques contra oponentes sírios e nossos soldados aumentaram", disse Cavusoglu.



"O que os Estados Unidos fariam em nosso lugar? O que a Rússia faria? O que ela diz para justificar sua invasão da Ucrânia? Que havia uma ameaça contra ela", questionou. "Nós denunciamos a agressão da Rússia contra a Ucrânia desde o início. Mas há ataques contra nós desta área" do nordeste da Síria, insistiu o ministro.