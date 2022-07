Turquia espera acordo 'nos próximos' dias sobre exportação de grãos da Ucrânia

O ministro das Relações Exteriores da Turquia expressou "otimismo" sobre um acordo nos "próximos dias" sobre as exportações de grãos bloqueadas na Ucrânia, se os países ocidentais responderem às demandas da Rússia.



As declarações do chanceler Mevlut Cavusoglu chegam em um momento em que seu país espera sediar uma nova rodada de negociações entre especialistas militares russos, ucranianos e turcos, além da mediação da ONU para retomar as exportações de grãos da Ucrânia, que estão bloqueadas devido à invasão russa.



No entanto, nesta semana, o presidente russo Vladimir Putin colocou uma condição adicional em qualquer acordo, exigindo que os grãos de seu país fossem incluídos nas negociações.



"Estamos esperançosos em relação aos grãos. Esperamos poder dar notícias nos próximos dias", disse Cavusoglu à emissora pública TRT em entrevista.



Cerca de 25 milhões de toneladas de trigo e outros alimentos estão bloqueados nos portos ucranianos por navios de guerra russos e minas que Kiev plantou para evitar um ataque marítimo. Essa crise disparou os preços dos alimentos em todo o mundo e deixou milhões de pessoas à beira da fome.