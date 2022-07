Os preços do petróleo caíram nesta quarta-feira, em um mercado volátil, que digeria um relatório sobre as reservas americanas que mostrou um aumento inesperado dos estoques de gasolina.



A cotação do barril do Brent para entrega em setembro caiu 0,40%, fechando em 106,92 dólares. O barril do WTI para agosto caiu 1,88%, para US$ 102,26.



O relatório semanal "foi negativo para os preços, porque produziu novas evidências de uma queda da demanda de gasolina no auge da temporada de verão", muitas vezes marcada por um consumo maior do que no restante do ano, explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.