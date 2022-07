Mercosul reduz Tarifa Externa Comum em 10%

Os países do Mercosul concordaram em reduzir a Tarifa Externa Comum (TEC) em 10%, anunciou nesta quarta-feira (20) o chanceler paraguaio, Julio Arriola, no âmbito da reunião de chanceleres do Conselho do Mercado Comum do bloco, que acontece em Assunção.



"O acordo sobre a Tarifa Externa Comum do Mercosul permitirá uma redução de 10% em um universo muito amplo de produtos", disse o representante do Paraguai, que ocupa a presidência pro tempore do bloco.



"É uma decisão histórica, uma decisão essencial para agregar cadeias de valor aos nossos produtos, principalmente em um momento de crise econômica e inflação internacional", comentou o chanceler brasileiro, Carlos Franca.



O representante do governo de Jair Bolsonaro ressaltou que a redução da TEC "vai beneficiar a população com os recursos mais baixos da região".



Ele acrescentou que a redução da TEC fará do Mercosul o "bloco mais aberto e integrado do mundo".



"É um passo importante para aumentar a competitividade dos Estados partes e fortalecer os processos produtivos regionais, a fim de promover uma inserção benéfica da produção do Mercosul nas cadeias globais de valor", explicou.