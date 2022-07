Quase mil migrantes morreram a caminho da Espanha no 1º semestre de 2022

Pelo menos 978 pessoas morreram, ou desapareceram, tentando chegar à Espanha pelo mar no primeiro semestre de 2022, ou seja, uma média de cinco por dia - disse a ONG Caminando Fronteras nesta quarta-feira (20).



Esse número representa uma queda de quase metade em relação ao mesmo período de 2021, quando foram 2.087, segundo a organização. Isso se explica porque 2021, ano em que as fronteiras foram reabertas após ficarem fechadas pela pandemia da covid-19, foi particularmente dinâmico em termos de migração, acrescentou a ONG.



Além disso, nos últimos meses, a saída de migrantes da costa marroquina diminuiu após a normalização das relações diplomáticas entre Madri e Rabat, passado quase um ano de crise bilateral.



De acordo com a ONG, que compila seus balanços com base nas ligações de emergência feitas pelos migrantes, ou por suas famílias, a quase totalidade dos corpos (87,83%) não é encontrada. São, então, registrados como desaparecidos.



Entre os identificados, originários de cerca de 20 países africanos, 118 eram mulheres, especificou a Caminando Fronteras.



A grande maioria (800) dos migrantes desapareceu tentando chegar ao arquipélago atlântico das Ilhas Canárias, na costa noroeste da África. Esta rota particularmente perigosa tem sido mais usada nos últimos anos, devido ao aumento de controles no Mediterrâneo.



Em seu relatório, a Caminando Fronteras denuncia a falta de recursos e de coordenação entre os socorristas dos diferentes países da região.



A ONG criticou a "necropolítica aplicada no controle de fronteiras", referindo-se a dramas como o de Melilla. Em 24 de junho, pelo menos 23 migrantes - segundo autoridades marroquinas - morreram, tentando pular a cerca que separa esse enclave espanhol do Marrocos.



As chegadas por via marítima caíram 35,7% entre o primeiro e o segundo trimestres do ano, conforme cálculo da AFP baseado em números do Ministério do Interior espanhol.



