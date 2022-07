Rishi Sunak, o bilionário de origem indiana que lidera sucessão de Boris Johnson

Rishi Sunak, que em dois anos e meio passou de quase desconhecido a líder da corrida para suceder a Boris Johnson, foi o primeiro ministro das Finanças britânico de origem asiática e é o parlamentar mais rico do Reino Unido.



Ele foi nomeado ministro das Finanças em fevereiro de 2020, depois de apenas cinco anos no Partido Conservador.



Um mês depois, a pandemia de coronavírus eclodiu e, graças ao seu enorme pacote de auxílio social, tornou-se um dos membros mais populares do governo, enquanto Johnson foi duramente criticado por sua gestão da crise da saúde.



Sempre sorridente, com a aparência de ser o primeiro da turma, o ministro de 42 anos será, se vencer, o primeiro britânico de origem indiana e o primeiro não branco a liderar o governo do Reino Unido.



Em 2015, ao entrar para a Câmara dos Comuns, o representante eleito por Yorkshire (norte de Inglaterra), prestou juramento sobre o Bhagavad Gita, livro sagrado do hinduísmo, escrito em sânscrito.



- Retorno à ortodoxia -



Após a generosidade no período de pandemia, o conservador iniciou o retorno a sua tão apreciada ortodoxia orçamentária. Isso incluiu um aumento de impostos muito criticado, inclusive pelo Partido Conservador, além de ser denunciado como um golpe para as famílias mais modestas.



"Para mim, ser conservador significa ser responsável com o dinheiro, tanto das pessoas como das finanças públicas. Amortizar a dívida assumida durante a pandemia é fazer o correto, tomar a opção responsável", justificou.



Sunak precisou de apenas cinco anos na política para alcançar, aos 39 anos, o muito cobiçado cargo de ministro das Finanças, após a renúncia do antecessor, Sajid Javid. Antes, havia sido apenas secretário-geral do Tesouro e também subsecretário de Estado do Parlamento para os governos locais.



- Imagem cuidada -



Sunak é o segundo ministro das Finanças mais jovem da história, atrás apenas de George Osborne, designado em 2010 quanto tinha 38 anos.



Seu estilo recorda o do ex-primeiro-ministro trabalhista Tony Blair. E ele está construindo uma verdadeira marca "Rishi Sunak" no Instagram e Twitter, redes sociais em que aparece trabalhando em casa com um moletom, ou de botas e com um colete fluorescente em um canteiro de obras.



A exposição nas redes às vezes cobra a conta. Em 2020, foi criticado por uma foto que mostrava uma taça muito cara em seu escritório - a imprensa aproveitou para destacar seus gostos luxuosos.



Partidário do Brexit, Sunak é casado com a filha de um dos cofundadores da empresa indiana de serviços de TI Infosys, o milionário N. R. Narayana Murthy. É dono de uma mansão de estilo georgiano em Kirby Sigston, em Yorkshire.



Conheceu sua mulher, Akshata, na Califórnia, onde o casal, que tem duas filhas, morou antes de se mudar para o Reino Unido.



Sua imagem também foi prejudicada por um escândalo sobre o status fiscal vantajoso de sua esposa bilionária.



Registrada como "não domiciliada" no Reino Unido, apesar de morar com Sunak em um apartamento oficial em Downing Street, ela evitou pagar impostos no país.



O status de "não domiciliada" é legal, mas a revelação não foi vista com bons olhos por uma sociedade que viu seu poder de compra despencar. Murty acabou tendo de mudar sua situação fiscal.



Nascido em 12 de maio de 1980 em Southampton, na costa sul da Inglaterra, Sunak é o mais velho dos três filhos de um clínico geral do serviço de saúde pública e de uma farmacêutica.



Nascidos na Índia, seus avós emigraram para o leste da África Oriental britânica nos anos 1960.



Sunak, que afirma ter sido vítima de racismo em um restaurante de "fast food" quando era adolescente, estudou na Winchester College, um elegante internato para meninos, e cursou Política, Filosofia e Economia nas prestigiosas universidades britânica de Oxford e americana de Stanford.



Antes de entrar para a política, trabalhou no mundo das finanças, incluindo o grupo Goldman Sachs e sua própria empresa de investimentos.



Sunak é fã de críquete e de futebol, assim como da saga cinematográfica "Star Wars".