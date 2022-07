'Hasta la vista, baby', diz Boris Johnson ao se despedir dos deputados britânicos

Boris Johnson disse adeus ao Parlamento britânico nesta quarta-feira (20), após sua última sessão de perguntas como primeiro-ministro, na qual defendeu sua carreira e lançou um "hasta la vista, baby!", entre os aplausos dos conservadores e as vaias da oposição.



"Missão amplamente cumprida", assegurou o primeiro-ministro, de 58, fazendo um balanço dos seus três anos de mandato. Ele afirmou que passará as próximas semanas "fazendo o que acredita que os cidadãos esperam que ele faça: avançar nas questões para as quais fomos eleitos em 2019".



"Estes últimos anos foram o maior privilégio da minha vida", acrescentou Johnson.



O premiê anunciou sua renúncia em 7 de julho, depois de perder o apoio de seu Partido Conservador em um contexto de múltiplos escândalos que pesaram em sua popularidade.



Concluiu dizendo: "Hasta la vista, baby!", em espanhol, sob os aplausos de sua bancada, repetindo a famosa frase pronunciada por Arnold Schwarzenegger no filme "Exterminador do Futuro 2".



O sucessor de Johnson será anunciado em 5 de setembro, após um recesso parlamentar que começa na sexta-feira (22).



O líder da oposição trabalhista, Keir Starmer, questionou Johnson sobre a campanha em andamento dentro de seu partido para substituí-lo como líder e inquilino de Downing Street, incluindo o cancelamento de um debate televisionado entre os candidatos na terça-feira.



"Bom, não acompanho a questão com atenção especial", brincou Johnson, entre as risadas dos deputados. Mas aproveitou para dar "um conselho" a quem for suceder-lhe como primeiro-ministro: "Fique perto dos americanos, apoie os ucranianos, lute pela liberdade e pela democracia em todos os lugares; reduza impostos e desregulamente onde puder para tornar este país o melhor lugar para morar e investir".



Os deputados conservadores votam pela quinta e última vez nesta quarta-feira para designar os dois candidatos finalistas para sua sucessão. Em seguida, os quase 200.000 membros do Partido Conservador britânico votarão entre eles.



Restam três candidatos na disputa: o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak; a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss; e a secretária de Comércio Exterior, Penny Mordaunt.