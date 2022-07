Rússia pede mediação da ONU em negociação sobre grãos ucranianos

A Rússia pediu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que intervenha nas negociações de grãos com a Ucrânia para facilitar as exportações de Moscou - disse o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, nesta quarta-feira (20).



Ucrânia e Rússia mantêm conversas mediadas pela Turquia e pela ONU para desbloquear as exportações de grãos ucranianas, interrompidas pela ofensiva militar de Moscou.



Lavrov disse que Moscou aceitou os "princípios básicos" de um acordo sobre grãos com a Ucrânia, mas que a delegação de Kiev havia-se negado a incluir uma cláusula para proteger as exportações russas.



"A delegação da ONU ficou vergonhosamente silenciosa", disse o chanceler russo em uma entrevista à imprensa estatal.



"Ontem enviamos um sinal ao secretário-geral (da ONU), dizendo como é possível, afinal, a iniciativa é dele", disse.



Na terça-feira (19), o presidente russo, Vladimir Putin, pediu aos países ocidentais que eliminem as restrições às exportações de grãos da Rússia.



"Vamos facilitar a exportação de grãos ucranianos, mas partindo do fato de que serão suspensas todas as restrições relacionadas com as possíveis entregas para exportação de grãos russos", declarou Putin à imprensa em Teerã, capital onde se reuniu com seus homólogos do Irã e da Turquia.



A intervenção militar da Rússia na Ucrânia prejudicou os envios de um dos maiores exportadores mundiais de trigo e de outros grãos, provocando temores de uma escassez mundial de alimentos.



As exportações russas de grãos foram afetadas pelas sanções ocidentais impostas a Moscou pela intervenção na Ucrânia.