O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta terça-feira (19) que as potências ocidentais devem suspender as restrições à exportações de grãos russos.



"Vamos facilitar a exportação de grãos da Ucrânia, mas partimos do pressuposto de que todas as restrições aos envios aéreos para a exportação de grãos russos serão suspensas", disse Putin a repórteres após uma reunião em Teerã com seus colegas do Irã e da Turquia.