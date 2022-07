Os preços do petróleo voltaram a subir nesta terça-feira, pelo quarto dia consecutivo, devido a uma conjunção de fatores, entre os quais se destaca a perspectiva de anúncios ambientais do presidente americano, Joe Biden, para amanhã, os quais o mercado teme que afetem a oferta de petróleo bruto.



O preço do barril do Brent para entrega em setembro subiu 1,01%, a US$ 107,35, e o do WTI para agosto, 1,57%, a 104,22 dólares.



"Cada vez que Biden faz algo pelo clima, os preços do petróleo sobem", ressaltou Phil Flynn, do Price Futures Group, que mencionou a suspensão do projeto de oleoduto Keystone XL e a moratória das licenças de perfuração em terras públicas por 16 meses.



