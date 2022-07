Netflix perde um milhão de assinantes no 2º trimestre

A gigante do streaming Netflix anunciou, nesta terça-feira (19), que perdeu 970.000 assinantes entre o primeiro e o segundo trimestres do ano, menos do que os dois milhões esperados.



O serviço de TV por assinatura, que conta com 220,67 milhões de assinantes em todo o mundo, decepcionou o mercado em abril ao admitir ter perdido assinantes pela primeira vez em dez anos no primeiro trimestre.



A notícia desta terça foi recebida com calma pelo mercado, com as ações da Netfix subindo mais de 8% nas negociações eletrônicas na Bolsa de Nova York.



A empresa californiana divulgou um faturamento de US$ 7,97 bilhões entre abril e junho, abaixo das expectativas, e atribuiu o resultado a um efeito da taxa de câmbio.



No entanto, a empresa teve um lucro líquido de US$ 1,44 bilhão, acima do esperado.



NETFLIX