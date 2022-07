Para a Ucrânia é 'muito importante' vencer a guerra antes do inverno, diz presidência

É importante para a Ucrânia vencer a guerra antes do inverno para não permitir que os russos se estabeleçam a longo prazo, disse o chefe do gabinete da presidência ucraniana, Andriy Yermak, em entrevista publicada nesta terça-feira (19).



"É muito importante para nós que (a guerra) não chegue ao inverno. Depois do inverno, os russos terão tempo para se estabelecer, então será mais difícil. Eles nos levam a isso. É muito importante não dar a eles essa possibilidade", disse Yermak à revista Novoie Vremia.



Embora Yermak tenha repetido que as entregas de armas das potências ocidentais ainda são insuficientes, também explicou que a Ucrânia tem recebido ajuda militar dos Estados Unidos através da "Lei do Empréstimo-Arrendamento", uma lei da Segunda Guerra Mundial retomada em maio pelo presidente Joe Biden para acelerar o envio de armas.



"Nosso abjetivo é a vitória, não esperamos outra coisa", completou.



Yermak também destacou que as atuais negociações com a Rússia estão focadas no desbloqueio da exportação de cereais dos portos ucranianos, e não na busca pelo fim do conflito.



"Estas negociações acontecem entre militares e o Ministério das Relações Exteriores, com a mediação da ONU", explicou.



"Eu me comunico com o secretário-geral da ONU, António Guterres, não com os russos", concluiu.