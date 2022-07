Incêndio força evacuação de 8 cidades na Grécia

Um incêndio no norte de Atenas forçou a evacuação de oito povoados localizados ao pé do Monte Pentelic, nesta terça-feira (19), segundo a Defesa Civil.



Um total de 350 bombeiros, 15 aviões e nove helicópteros foram mobilizados para tentar apagar o fogo que ameaça os municípios de Penteli, Nea Penteli, Daou, Dioni, Kallitechnoupoli, Anthousa, Drafi e Dassamari.



"No momento, não há pessoas cercadas pelas chamas" nas cidades, informou o porta-voz do corpo de bombeiros.



O fogo, alimentado por ventos fortes, também causou o fechamento de algumas estradas. Nas últimas 24 horas, os bombeiros gregos combateram 39 focos de incêndio no país.



No ano passado, a Grécia sofreu com altas temperaturas e violentos incêndios florestais, que destruíram 103.000 hectares e deixaram três mortos.



Antes do início da temporada de verão no hemisfério norte, o governo grego pediu a seus parceiros europeus que enviassem bombeiros de vários Estados-membros no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.



Desde 1º de julho, 250 bombeiros romenos, franceses, alemães, búlgaros, finlandeses e noruegueses estão posicionados em território grego.