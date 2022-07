Governo do Panamá volta a negociar fim dos protestos

O governo do Panamá anunciou nesta terça-feira (19) que participará de uma nova mesa única de diálogo promovida por organizações que mantêm protestos e bloqueios de estradas contra o aumento do custo de vida.



A Igreja Católica, facilitadora do diálogo, confirmou a presença das partes à mesa e pediu que "se construam consensos em um clima de paz".



O governo, "comprometido com o diálogo permanente baseado no respeito para promover a paz social e o bem comum, reitera seu compromisso de participar da mesa única de diálogo", informou a Presidência em um comunicado.



Há mais de duas semanas, grupos de manifestantes protestam e bloqueiam estradas para exigir do governo de Laurentino Cortizo medidas para baixar a inflação e combater a corrupção, na maior crise social desde a invasão dos Estados Unidos em 1989.



De acordo com a nota, a negociação será realizada a partir desta terça-feira na província de Coclé, cerca de 150 km ao sudoeste da Cidade do Panamá.



Hoje, o Panamá voltou a amanhece com diferentes protestos e bloqueios de vias, especialmente na Cidade do Panamá, cujos acessos foram, mais uma vez e de forma temporária, cortados pelos manifestantes.



Alguns bloqueios de tráfego também foram relatados na rodovia Pan-Americana, que conecta o Panamá à Costa Rica, e uma rota vital para o comércio e o transporte de mercadorias no país.



Os protestos geraram desabastecimento e perdas milionárias, segundo organizações patronais e comerciantes.