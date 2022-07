Recompensa de US$ 100 será dada para quem denunciar colaboradores dos russos

O governador da região de Mikolaiv, uma cidade sob constante bombardeio no sul da Ucrânia, anunciou nesta terça-feira (19) uma recompensa de US$ 100 para quem ajudar a identificar colaboradores russos.



Em um comunicado feito em sua conta no Telegram, o governador Vitali Kim convida os cidadãos a fornecerem informações sobre "os que indicam aos ocupadores quais lugares estão implantadas as tropas ucranianas", ou ajudá-los a estabelecer coordenadas para possíveis alvos de bombardeio.



"Após verificação detalhada e a confirmação das informações dadas, receberão uma bonificação de 100 dólares", escreveu o governador.



Kim indica também ter considerado "fechar" a cidade de Mikolaiv durante alguns dias, afim de neutralizar os traidores e colaboradores dos russos.



"Queremos acabar com isso. Estamos considerando medidas em relação ao cessar-fogo. Temos um banco de dados importante. Fecharemos a cidade por alguns dias, bateremos na porta das pessoas más", disse ao veículo Khodorkovsky, em transmissão ao vivo.



Essas declarações surgem depois de o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demitir os chefes dos serviços de segurança (SBU) e do gabinete geral por seus esforços insuficientes na luta contra os espiões russos e colaboradores de Moscou.