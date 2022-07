Putin diz que houve avanços em discussões sobre exportação de grãos da Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou nesta terça-feira (19), no Irã, que houve progresso nas negociações sobre a exportação de grãos através do Mar Negro e agradeceu a seu colega turco, Recep Tayyip Erdogan, pela mediação.



"Gostaria de agradecer pelos esforços de mediação, por ter proposto a Turquia como um terreno de negociação sobre o problema da produção de alimentos, os problemas das exportações de grãos no Mar Negro", disse Putin em um comunicado enviado pelo Kremlin.



"Fizemos progressos, graças à sua mediação. É verdade que nem todos os problemas foram resolvidos ainda, mas há movimentos, e isso é bom", acrescentou Putin.



Putin e Erdogan se encontraram em Teerã com seu colega iraniano, Ebrahim Raisi, para discutir o conflito na Síria e a guerra na Ucrânia.



Os líderes turcos e russos abordarão conjuntamente os mecanismos para permitir a exportação de cereais da Ucrânia, bloqueados pela ofensiva militar russa, através de corredores marítimos.



Na sexta-feira, o Ministério russo da Defesa afirmou que um "documento final" que permite a exportação de grãos estará pronto em breve.



Durante seu encontro com Erdogan, Putin também tratou de "várias questões" sobre a resolução do conflito sírio, bem como "a outra questão importante", o conflito em Nagorno-Karabakh, região montanhosa em disputa entre Armênia e Azerbaijão.



"Temos uma agenda muito ocupada, e estou feliz em vê-lo", disse Putin a Erdogan.