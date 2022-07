Juíza determina que julgamento entre Twitter e Musk comece em outubro

Uma juíza americana marcou para outubro o início do processo do Twitter contra o magnata Elon Musk, para forçá-lo a cumprir seu compromisso de adquirir a rede social por 44 bilhões de dólares.



A juíza Kathaleen McCormick concordou com a exigência do Twitter de um processo acelerado e o julgamento durará cinco dias.



A disputa judicial entre Twitter e Musk começou assim nesta terça-feira (19), uma semana depois que a rede social entrou com uma ação contra o fundador da Tesla e da SpaceX.



A plataforma recorreu a um tribunal especializado em direito empresarial no estado de Delaware, depois que Musk abandonou o contrato de compra, que incluía uma cláusula de rescisão.



O encontro desta terça-feira foi uma audiência preliminar em uma batalha judicial sem precedentes entre o homem mais rico do mundo e a popular rede social.



Apesar de passar por uma crise de reputação devido à enxurrada de ataques e críticas de Musk, "as ações do Twitter estão em boa forma" desde que entrou com o processo, comentou o analista Dan Ives, da Wedbush Securities.



"Dá a impressão de que muitos investidores que leram o processo concluíram que esse confronto do tipo 'Game of Thrones' no tribunal terminará em uma vitória para o Twitter".



Por "vitória", Ives se refere à juíza decidir forçar Elon Musk a comprar a empresa californiana pelo preço acordado no final de abril (US$ 54,20 por ação) ou a pagar uma indenização considerável.



O magnata rompeu unilateralmente com o acordo em 8 de julho, após alegar que o conselho de administração do Twitter não lhe havia fornecido informações confiáveis sobre o número de contas falsas ativas.



- "Má-fé" -



O litígio ficará nas mãos do Tribunal de Chancery, no pequeno estado de Delaware, nos Estados Unidos, especializado em direito empresarial.



Sua presidente Kathaleen McCormick - a primeira mulher nessa posição - assumiu o caso.



"Ela é uma juíza muito séria, não será intimidada por nenhuma das partes", comenta Adam Badawi, professor de direito da Universidade de Berkeley.



Em seu processo, o Twitter acusa Musk de "hipocrisia" e "má-fé".



Os advogados da empresa acreditam que ele mudou de ideia sobre o acordo à luz do recente declínio das empresas de tecnologia no mercado de ações.



"Depois de armar um grande show no Twitter e propor e assinar um acordo de fusão, Musk se acha livre para mudar de ideia, difamar a empresa, interromper o negócio, destruir o valor de suas ações e lavar as mãos", denunciaram.



Kathaleen McCormick é conhecida por forçar a Kohlberg, uma empresa que também tentou quebrar um compromisso, a comprar a empresa DecoPac.



Especialistas antecipam que "montanhas de dados" terão que ser analisadas para provar, como afirma Musk, que a plataforma tem muito mais contas automatizadas e de spam do que os 5% oficiais que apresentou.



O magnata do Twitter e o conselho ainda podem optar por fechar o negócio a um preço um pouco mais baixo para evitar o processo judicial.



"Mas isso seria um pensamento racional", alerta Badawi, referindo-se à imprevisibilidade de Elon Musk, que segundo ele atua como um "elétron livre".



Em outro caso também julgado em Delaware, Musk "mostrou sua vontade de ir até o fim", lembra o professor. "E ele ganhou. Não acho que seu instinto seja necessariamente fazer um acordo."



TESLA MOTORS



Twitter