Fogo e desolação na maior duna da Europa

Em um julho típico, os turistas escalam a maior duna de areia da Europa para apreciar a vista panorâmica do Oceano Atlântico, mas este ano o local está deserto, envolto em fumaça, e é sobrevoado por aviões dos bombeiros.



A Duna de Pilat é uma atração famosa na costa sudoeste da França. Sua areia se eleva abruptamente acima de exuberantes florestas de pinheiros que sombreiam acampamentos animados nos meses de verão.



Este ano, as florestas estão em chamas, suas espessas nuvens de fumaça bloqueiam o sol enquanto se deslocam sobre o oceano ou em direção à cidade de Bordeaux, cerca de 60 quilômetros a nordeste.



Nesta terça-feira, cerca de 6.500 hectares de floresta já haviam queimado perto da duna e outro incêndio queimou mais 12.800 hectares, cinquenta quilômetros a leste dali.



"Estávamos diante de uma parede de fogo entre 40 e 50 metros de altura. Era um barril de pólvora", disse à AFP o porta-voz do corpo de bombeiros, Matthieu Jomain.



"O vento transportou partículas incandescentes várias centenas de metros", acrescentou.



Cerca de 2.000 bombeiros lutam incansavelmente para controlar o fogo, apoiados por helicópteros e aviões Canadair, que se lançam ao mar para encher seus tanques.



Cerca de 20.000 pessoas foram evacuadas da área circundante, incluindo moradores da cidade turística de La Teste-de-Buch, onde as temperaturas giravam em torno de 40°C.



"Os bombeiros tocaram a campainha para nos dizer que tínhamos que evacuar imediatamente. A polícia chegou cinco minutos depois e nos disse a mesma coisa", disse um aposentado à AFP, ao sair com sua companheira e seus animais de estimação no carro.



- "É desolador" -



As chamas destruíram pelo menos cinco acampamentos, incluindo um que foi apresentado na popular série de filmes de comédia francesa "Camping", do diretor Fabien Onteniente.



"Recebi uma mensagem de um bombeiro dizendo: 'Sentimos muito'", disse o diretor do destruído 'Camping de la Dune', Franck Couderc, à televisão BFMTV.



O zoológico local também começou a evacuar seus animais, que corriam o risco de inalar fumaça. Um total de 363 dos 850 foram enviados para uma instalação perto de Bordeaux.



No entanto, uma dúzia de animais morreu de estresse e calor, de acordo com o Ministério da Transição Ecológica.



Toda a área ao redor da Duna de Pilat vive de turistas nos meses de verão, que se aglomeram na vizinha Baía de Arcachon, para surfar nas praias do sul ou na luxuosa área de Cap Ferret.



"É de partir o coração", diz Patrick Davet, prefeito de La Teste-de-Buch. "Economicamente, será muito difícil para eles e muito difícil para a cidade, porque somos uma cidade turística e precisamos da temporada" de verão, acrescentou.