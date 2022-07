UE propõe desbloquear fundos de bancos russos para impulsionar comércio de alimentos

A Comissão Europeia propôs desbloquear alguns fundos de bancos russos congelados por sanções para ajudar a retomar o comércio de produtos agrícolas e alimentícios, de acordo com um documento consultado pela AFP nesta terça-feira (19).



"As autoridades competentes de um Estado-Membro podem autorizar o desbloqueio de determinados fundos ou recursos econômicos dos bancos (...) após estabelecer que esses fundos ou recursos congelados são necessários para a compra, importação ou transporte de produtos agrícolas e alimentares, incluindo o trigo e fertilizantes", detalha a proposta entregue aos Estados da UE.



A medida foi enviada aos representantes dos 27 Estados da UE em Bruxelas e, caso seja aceita, será apresentado um procedimento escrito para ser validado na quarta-feira e aplicado a partir de quinta-feira.



Esta proposta diz respeito a sete bancos russos: Bank Rossiya, Promsvyaebank, VEB-RF, Otkritie FC Bank, Novikombank, Sovcombank e VTB Bank.



Os países membros da União Europeia "querem deixar bem claro que não há nada nas sanções que impeça o transporte de grãos da Rússia ou da Ucrânia", disse à AFP um diplomata da UE, sob condição de anonimato.



A África, que importava mais da metade de seu trigo desses países antes do conflito, pressiona os países europeus porque acredita que as sanções europeias estão afetando o comércio de grãos.



O presidente senegalês e presidente em exercício da União Africana, Macky Sall, alertou para as consequências que a exclusão dos principais bancos russos do sistema financeiro internacional SWIFT, um mecanismo de mensagens seguras chave para transferências de fundos, pode ter neste comércio.



"Mesmo que os produtos existam, o pagamento se torna complicado, quase impossível", declarou em maio durante um discurso por videoconferência perante os chefes de Estado e de governo da UE reunidos em Bruxelas.



A UE acusa Moscou de bloquear as exportações de cereais ucranianos e de ter tornado as vendas russas mais caras ao aplicar um imposto de exportação de 30%, o que causou desabastecimento e aumento de preços, explicou o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.