Rússia, Turquia e Irã se reúnem em Teerã para falar sobre a guerra na Síria e Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, desembarcou nesta terça-feira (19) em Teerã, onde se reunirá com seus colegas do Irã e da Turquia para conversas focadas principalmente no conflito na Síria, mas também na guerra na Ucrânia e seu impacto na economia mundial.



A televisão estatal mostrou imagens ao vivo da chegada de Putin à capital iraniana, em sua segunda viagem ao exterior desde que lançou a ofensiva russa na Ucrânia em 24 de fevereiro.



Por sua parte, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, chegou em Teerã na noite de segunda-feira e manteve reuniões bilaterais com líderes iranianos, que reiteraram sua oposição a uma ofensiva turca no norte da Síria.



A reunião tripartite ocorre dias após a viagem do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao Oriente Médio, onde visitou Israel e Arábia Saudita, dois países hostis ao Irã.



A cúpula se concentrará na Síria, onde Rússia, Turquia e Irã são os principais atores na guerra que devasta o país desde 2011. Moscou e Teerã apoiam o governo de Bashar al-Assad e Ancara apoia os rebeldes. Os três países lançaram o chamado processo de Astana em 2017, cujo objetivo oficial é levar a paz à Síria.



Erdogan foi recebido na manhã desta terça por seu colega iraniano, o ultraconservador Ebrahim Raisi, no Palácio de Saadabad.



Depois, se reuniu com o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que o alertou que uma ofensiva turca na Síria seria "prejudicial" para a região.



No entanto, o líder supremo prometeu a Erdogan que o Irã "irá cooperar" com a Turquia em sua "luta contra o terrorismo", enfatizando que "os terroristas não estão limitados a um grupo específico".



- "Um grande problema" -



A Turquia planeja criar uma "zona de segurança" de 30 quilômetros na fronteira e espera receber o aval do Irã e da Rússia para lançar uma ofensiva no norte do país.



O exército turco, presente em zonas do território sírio fronteiriças com a Turquia, lançou, com a ajuda de sírios, três grandes operações no país entre 2016 e 2019.



Ancara quer agora lançar uma nova operação contra duas cidades sob o controle das Unidades de Proteção do Povo (YPG), uma milícia curda acusada pela Turquia de ser filiada ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), organização que considera terrorista.



Esses grupos "são de fato um grande problema" para o Irã e a Turquia e "devemos lutar contra essas organizações terroristas com solidariedade e aliança", apontou Erdogan durante uma coletiva de imprensa.



- Ucrânia e o programa nuclear -



Esta será a primeira vez que Erdogan se encontrará com Putin desde o início da invasão da Ucrânia. A Turquia, membro da Otan, tentou manter contato com os dois países e se ofereceu para mediar em várias ocasiões.



Os dois líderes devem falar sobre mecanismos para permitir exportações de grãos ucranianos por rotas marítimas seguras. O bloqueio aumentou o risco de desencadear uma crise alimentar global.



O Ministério da Defesa russo disse na sexta-feira que um "documento final" para desbloquear as exportações de grãos estará pronto em breve.



O acordo, que está sendo negociado entre Rússia, Ucrânia, Turquia e ONU, permitiria a saída pelo Mar Negro de cerca de 20 milhões de toneladas de grãos bloqueados nos portos ucranianos devido à ofensiva russa.



Por outro lado, os líderes do Irã e da Rússia também poderiam discutir o acordo sobre o programa nuclear iraniano, segundo especialistas.