Turquia confirma saída de tratado que combate a violência contra as mulheres

O Conselho do Estado turco confirmou, nesta terça-feira (19), que a Turquia vai se retirar da Convenção de Istambul, o primeiro tratado internacional que estabelece normas vinculativas para prevenir a violência contra as mulheres, informou a imprensa turca.



"A 10ª Câmara do Conselho de Estado rejeitou o pedido de anulação do decreto presidencial de 20 de março de 2021, referente à anulação da (...) Convenção de Istambul", informou a agência de notícias Anadolu.



Vários grupos, incluindo partidos políticos e ONGs de direitos humanos, haviam recorrido ao Conselho de Estado, alta autoridade administrativa na Turquia, solicitando a anulação da decisão que retira o país da convenção.



Após o anúncio de abandono do tratado, milhares de pessoas participaram de manifestações em março de 2021, resultando também em fortes críticas da Europa em relação ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan.



A convenção, formada por 36 países, estabelece um marco legal e institucional para lutar contra a violência de gênero.



O governo turco havia justificado sua decisão de abandonar o tratado, firmado em 2011, acusando-lhes de fomentar a homossexualidade e ameaçar a estrutura familiar tradicional.



Os defensores dos direitos das mulheres acreditam que o ato torna as mulheres turcas mais vulneráveis à violência.



"O Conselho de Estado considerou que (o presidente turco) usou seu arbítrio. Isso é aterrorizante do ponto de vista legal", destacou a advogada da plataforma Paremos o Feminicídio, Ipek Bozkurt.