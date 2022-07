Rishi Sunak avança na disputa para designar o primeiro-ministro britânico

O ex-ministro das Finanças britânico Rishi Sunak voltou a liderar nesta terça-feira (19) a nova rodada de votação entre os deputados conservadores para designar o sucessor do primeiro-ministro Boris Johnson, disputa na qual restam apenas três candidatos.



Nesta quarta votação, Sunak obteve 118 votos, seguido da ex-ministra da Defesa Penny Mordaunt com 92 e da atual ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, com 86.



A ex-ministra da Igualdade Kemi Badenoch, com 59 votos, foi eliminada da disputa.



Após a dramática renúncia de Johnson em 7 de julho como líder do Partido Conservador, na semana passada começou a longa disputa interna para substituí-lo.



Em um primeiro momento, os 358 deputados conservadores votam em sucessivas rodadas eliminatórias até chegar, em 20 de julho, em dois candidatos finalistas.



Os cerca de 200.000 membros do Partido Conservador escolherão entre si por cédula postal durante o verão e o vencedor será anunciado em 5 de setembro.



Na segunda-feira, Sunak obteve 115 votos, Mordaunt 82, Truss 71 e Badenoch 58.