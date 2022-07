OMS Europa alerta para outono e inverno 'difíceis' por casos de covid-19

O escritório europeu da Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou nesta terça-feira (19) para um outono e inverno "difíceis" devido ao aumento de casos de covid-19 e ao relaxamento das medidas de vigilância.



A agência instou os países a "resolver urgentemente as lacunas no monitoramento e resposta à pandemia para evitar mortes evitáveis".



Em comunicado, o diretor regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, disse que a situação atual é "semelhante à do verão passado". No entanto, "desta vez, a onda de covid-19 está sendo impulsionada por sublinhagens da variante ômicron", acrescentou.



O rápido aumento dos casos, juntamente com "um relaxamento da vigilância", levou a organização a "prever um outono e inverno desafiadores na região europeia".



A OMS também pediu a implementação de uma estratégia de covid-19 durante esta temporada "para ajudar a se preparar para as próximas ondas de infecção".



"Esperar para agir no outono será tarde demais", enfatizou o especialista.



De acordo com Kluge, o número de novas infecções na região OMS da Europa - que inclui 53 países - triplicou nas últimas seis semanas.



Enquanto as taxas de hospitalização dobraram no mesmo período, as internações em unidades de terapia intensiva (UTI) "até agora permaneceram relativamente baixas". No entanto, cerca de 3.000 pessoas ainda morrem de covid-19 na Europa todas as semanas, sublinhou.