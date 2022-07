UE propõe novos fundos para a compra conjunta de armas

A Comissão Europeia propôs, nesta terça-feira (19), aos países do bloco um novo fundo de 500 milhões de euros (cerca de 512 milhões de dólares) para a compra conjunta de armas para repor os estoques reduzidos pelo apoio à Ucrânia.



Os Estados-membros "usaram suas reservas de munições, artilharia leve e pesada, sistemas de defesa anti-aérea e antitanque, ou mesmo veículos blindados e tanques. Isso criou uma vulnerabilidade que agora precisa ser urgentemente abordada", explicou o comissário europeu Thierry Breton, em coletiva da imprensa.



O Executivo europeu indicou que dará prioridade à compra de mísseis aéreos portáteis, mísseis antitanque portáteis, canhões de 155 mm e suas munições. "Temos que agir rapidamente, dado o estado dos estoques nacionais", sublinhou Breton.



Mas os Estados-membros conservam "total liberdade" para suas compras, afirmou. "A comissão ou a UE na verdade não comprarão armamento. O orçamento da UE é usado apenas para impulsionar os Estados-membros a cooperar", destacou o comissário europeu.



"Isso permitirá gastar melhor o dinheiro público e fortalecer nossa base industrial europeia", afirmou Breton.



"A nossa proposta complementa o Fundo Europeu de Defesa que aposta na pesquisa e desenvolvimento" e está dotado de 8 bilhões de euros para o período 2021-27, disse o representante da comunidade.



O novo instrumento será dotado de 500 milhões de euros disponíveis por dois anos - o período de 2023 a 2024 -, mas pretende estendê-lo ao longo do tempo "em maior escala", como foi o caso do Fundo Europeu de Defesa, disse Breton.



"A Europa está há vinte anos desarmada em comparação com os outros continentes. Em relação aos Estados Unidos, Rússia, Índia e China, somos o único continente que reduziu os investimentos", lembrou, recordou o comissário.



Os Estados-membros da UE se comprometeram a dedicar 2% de seu PIB aos gastos em defesa, mas apenas sete deles (Grécia, Polônia, Lituânia, Estônia, Letônia, Croácia e Eslováquia) alcançaram este objetivo em 2022.



A França dedicou 1,90%, Itália 1,54%, Alemanha 1,44% e Espanha é a penúltima da lista, com 1,01%.



Há vinte anos, o déficit coletivo acumulado "em relação a este objetivo de 2%" atingiu os 1,3 bilhão de euros "e é perceptível na nossa arrecadação", salientou Breton.