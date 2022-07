Rússia, Turquia e Irã se reúnem em Teerã para falar sobre a guerra na Síria e Ucrânia

Os presidentes do Irã, Rússia e Turquia se reúnem em Teerã nesta terça-feira (19) para negociações focadas principalmente no conflito da Síria, mas também na guerra na Ucrânia e seu impacto na economia mundial.



Esta é a primeira cúpula presidida por Ebrahim Raisi desde que assumiu o cargo há um ano e a segunda viagem de Vladimir Putin ao exterior desde que lançou sua ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro.



A reunião tripartite ocorre dias após a viagem do presidente dos EUA, Joe Biden, ao Oriente Médio, onde visitou Israel e Arábia Saudita, dois países hostis ao Irã.



A cúpula se concentrará na Síria, onde Rússia, Turquia e Irã são os principais atores na guerra que devastou o país desde 2011. Moscou e Teerã apoiam o governo de Bashar al-Assad e Ancara apoia os rebeldes. Os três países lançaram o chamado processo de Astana em 2017, cujo objetivo oficial é levar a paz à Síria.



O presidente turco Recep Tayyip Erdogan chegou em Teerã na noite de segunda-feira e foi recebido na manhã desta terça por seu homólogo iraniano no Palácio de Saadabad. Depois, se reuniu com o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, que o alertou que uma ofensiva turca na Síria seria "prejudicial" para a região.



Raisi, Erdogan e Putin participarão de "uma reunião de chefes de Estado que são garantidores do processo de paz" na Síria, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em 12 de julho.



Na reunião, "seremos capazes de estabelecer o importante objetivo da reunião de Astana, que era reduzir a tensão nas zonas de conflito na Síria", disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Amir-Abdollahian, em um vídeo publicado no site de seu ministério.



"Durante minha recente viagem a Ancara e à Síria, levei a mensagem do presidente de que podemos administrar a crise de segurança entre a Síria e a Turquia", acrescentou.



Esta será a primeira vez que Erdogan se encontrará com Putin desde o início da invasão da Ucrânia. A Turquia, membro da Otan, tentou manter contato com os dois países e se ofereceu para mediar em várias ocasiões. Os dois líderes devem falar sobre como desbloquear as exportações de grãos ucranianos.