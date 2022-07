Três candidatos disputarão a presidência do Sri Lanka

Três candidatos foram indicados nesta terça-feira (19) para substituir o atual presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, que fugiu do país e renunciou na semana passada em meio a uma grave crise econômica.



O presidente será eleito na quarta-feira pelo Parlamento em votação secreta.



O Parlamento anunciou que o atual presidente Ranil Wickremesinghe enfrentará o ex-ministro da Educação Dullas Alahapperuma, apoiado pelo principal partido da oposição, e o líder esquerdista Anura Dissanayake.



Pouco antes do anúncio, o principal líder da oposição, Sajith Premadasa, retirou sua candidatura em favor de Alahapperuma, um dissidente do partido no poder.



Os três candidatos foram oficialmente nomeados pelos deputados durante uma sessão que durou menos de 10 minutos no edifício do Parlamento, que estava sob estrita vigilância.



A ilha, localizada ao sul da Índia e com 22 milhões de habitantes, está ficando sem combustível e enfrenta escassez de produtos básicos por não ter divisas para financiar as importações.



A grave crise econômica levou o Sri Lanka a deixa de pagar em abril sua dívida externa de 51 bilhões de dólares, e está em negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI).



Após meses de protestos pela pior crise econômica e política da história do Sri Lanka, manifestantes invadiram o palácio de Rajapaksa em 9 de julho, forçando-o a fugir para as Maldivas. Na semana passada ele se refugiou em Singapura, de onde apresentou sua renúncia.



Após a renúncia, Wickremesinghe, que foi primeiro-ministro seis vezes, tornou-se automaticamente presidente interino e tem o apoio do partido de Rajapaksa para manter essa posição.



Wickremesinghe renovou o estado de emergência do país na segunda-feira antes da votação parlamentar de quarta para eleger um presidente para o restante do mandato de Rajapaksa, que termina em novembro de 2024.