Dois salvadorenhos morreram no tiroteio em shopping de Indiana, EUA

A Chancelaria de El Salvador confirmou na noite de segunda-feira que dois salvadorenhos estão entre as vítimas do tiroteio registrado no domingo em um shopping center em Indiana, nos Estados Unidos.



El Salvador "expressa sua condenação pelo tiroteio ocorrido em um shopping center na cidade de Greenwood, Indiana, Estados Unidos, no qual foi confirmada a morte de dois compatriotas de Ahuachapán (oeste de El Salvador)", disse a Chancelaria em uma declaração.



Segundo a agência diplomática, os salvadorenhos que morreram no tiroteio eram um homem de 56 anos e uma mulher de 37 anos, cujos nomes não foram especificados. Ambos "trabalhavam na área da construção" e viviam nos Estados Unidos há mais de 15 anos, disse a Chancelaria.



O tiroteio ocorreu no domingo na praça de alimentação de um shopping center em Greenwood, Indiana. Três pessoas morreram no evento, incluindo os dois cidadãos salvadorenhos, enquanto outras duas pessoas ficaram feridas. O autor do massacre foi morto a tiros por um transeunte, segundo a polícia local.



"Estamos acompanhando este novo ato de violência ocorrido em solo americano contra cidadãos inocentes", afirmou a Chancelaria salvadorenha, que assegurou ter estabelecido "comunicação" com os familiares dos dois salvadorenhos falecidos para "dar-lhes todo o apoio de que necessitam."



Cerca de três milhões de salvadorenhos vivem fora de El Salvador, 2,5 milhões deles nos Estados Unidos.