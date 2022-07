Briga em prisão no Equador deixa 13 mortos

Uma briga em uma prisão no Equador nesta segunda-feira (18) deixou 13 presos mortos e dois feridos, informou o SNAI, órgão estatal responsável pelo sistema carcerário.



"Lamentavelmente, o pessoal do Centro reporta no momento 13 PPL (pessoas privadas de liberdade) falecidas e 2 feridos", disse a entidade no Twitter.



O SNAI acrescentou que com o apoio de policiais e militares "foi retomado o controle" do presídio da província de Santo Domingo de los Tsáchilas, a 80 km de Quito, onde houve a nova revolta entre os reclusos.



Em maio, aconteceu uma rebelião nessa prisão, que deixou ao menos 44 presos mortos, entre eles dois venezuelanos, e 11 feridos, incluindo um policial.



Durante essa rebelião, 220 presidiários fugiram e quase todos foram recapturados.



Mais cedo, o SNAI havia informado o registro de "uma briga no interior do centro" penitenciário de Santo Domingo, pelo que solicitou imediatamente o apoio da polícia, as Forças Armadas e o Ministério da Saúde.



