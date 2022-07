Dois homens armados mataram uma pessoa e feriram outras quatro em um tiroteio na noite desta segunda-feira em Paris, informou a polícia, acrescentando que um suspeito foi detido.



Os agressores "saíram de um veículo e atiraram em pessoas sentadas no terraço de um bar", disse a polícia do nordeste de Paris. O segundo suspeito está foragido.



François Vauglin, prefeito do 11º distrito de Paris, disse que o incidente ocorreu em um "bar de shisha", onde os clientes conseguiram capturar um suspeito.