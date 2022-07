Os preços do petróleo subiram pelo terceiro dia consecutivo nesta segunda-feira, em um mercado que teme uma suspensão prolongada das exportações de gás russo para a Europa.



O barril do Brent para entrega em setembro subiu 5,05%, a US$ 106,27. O do WTI para agosto teve alta de 5,13%, a US$ 102,60, fechando acima de US$ 100 pela primeira vez em uma semana.