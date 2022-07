Erdogan ameaça novamente 'congelar' adesão da Suécia e da Finlândia à Otan

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou novamente "congelar" a adesão da Suécia e Finlândia à Otan caso as condições impostas pela Turquia não forem respeitadas, nesta sexta-feira (18).



Em junho, durante uma cúpula da Otan realizada em Madri, Erdogan pediu aos dois países que "fizessem sua parte" na luta contra o terrorismo e acusou-os de fornecer refúgio a ativistas curdos, que Ancara considera "terroristas". Também ameaçou não cumprir o acordo de ampliação da Aliança Atlântica.



"Adotamos uma postura extremamente clara sobre a nova ampliação da Otan (...) Quero reiterar mais uma vez que congelaremos o processo se estes países não derem os passos necessários para cumprir nossas condições", declarou Erdogan após uma reunião do governo.



"Notamos especialmente que a Suécia não dá uma boa imagem sobre esta questão", completou.



Questionado sobre as declarações de Erdogan, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Ned Price, limitou-se a lembrar que a Turquia deu seu aval durante a cúpula da Otan realizada na Espanha em final de junho para a adesão dos dois países nórdicos.



"Turquia, Finlândia e Suécia assinaram um memorando de entendimento trilateral em Madri para colocar em prática esse processo", afirmou Price aos jornalistas.



"Os Estados Unidos continuarão a trabalhar com esses três países para garantir que este processo de adesão e ratificação - aqui e em todo o mundo - seja o mais rápido e eficiente possível", acrescentou.



Erdogan viajará a Teerã nesta segunda-feira para conversas na terça-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, e o presidente iraniano, Ebrahim Raisi, de quem ele espera obter luz verde para uma intervenção armada no noroeste da Síria.