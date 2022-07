Países da UE concordam em iniciar negociações de adesão com Albânia e Macedônia do Norte

Os 27 estados da União Europeia (UE) concordaram nesta segunda-feira (18) em iniciar negociações de adesão ao bloco com a Albânia e a Macedônia do Norte, depois que este último país resolveu uma disputa de longa data com a Bulgária.



Os países da UE "concordaram em abrir negociações de adesão com a Albânia e a Macedônia do Norte", tuitou o primeiro-ministro tcheco, Petr Fiala, cujo país detém a presidência rotativa da UE.



"Demos mais um passo importante para aproximar os Bálcãs Ocidentais da UE", acrescentou Fiala, depois que os ministros das Relações Exteriores dos Estados membros, reunidos em Bruxelas, deram luz verde ao projeto.



O primeiro-ministro albanês, Edi Rama, e seu colega da Macedônia do Norte, Dimitar Kovacevski, devem chegar a Bruxelas na terça-feira para iniciar formalmente as negociações, que devem levar anos.



O início das negociações ocorre depois que a Macedônia do Norte e a Bulgária assinaram no domingo uma proposta francesa que tornaria o macedônio uma língua oficial na UE, além de oferecer outras garantias.



Até recentemente, a Bulgária havia bloqueado qualquer progresso nas negociações de adesão devido a uma disputa entre os dois países sobre uma longa lista de questões linguísticas e históricas.



A disputa também paralisou a tentativa da Albânia de ingressar no bloco dos 27, devido a uma política que previa o tratamento conjunto da entrada dos dois países.



Sob pressão da França, que ocupou a presidência da UE até 1º de julho, o parlamento búlgaro concordou no mês passado em suspender seu veto em troca da UE garantir que a Macedônia do Norte atenda a certas demandas em questões conflitivas.