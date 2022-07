Democracia e a liberdade estão sob ameaça, adverte príncipe Harry na ONU

O príncipe Harry da Inglaterra advertiu, nesta segunda-feira (18), na ONU que a revogação de direitos constitucionais nos Estados Unidos é parte "de uma agressão mundial à democracia e à liberdade".



O duque de Sussex discursou na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, na ocasião do Dia Internacional de Nelson Mandela.



"Foi um ano doloroso em uma década dolorosa", declarou, citando a pandemia de covid-19, as mudanças climáticas, a desinformação e a invasão russa da Ucrânia como provas, assim como a recente decisão da Suprema Corte americana de derrubar o direito constitucional ao aborto.



"Desde a terrível guerra na Ucrânia até a revogação de direitos constitucionais aqui nos Estados Unidos, estamos diante de um ataque mundial à democracia e à liberdade, a causa da vida de Mandela", disse Harry.



O membro da família real britânica prestou homenagem a Mandela, herói da luta contra o apartheid sul-africano, que passou 27 anos na prisão antes de se tornar o primeiro presidente negro do país. Não foi apenas "um homem de consciência" mas sim "um homem de ação", apontou.



Apelando a esse sentimento, o príncipe de 37 anos pediu aos líderes mundiais que combatam as mudanças climáticas.



"Enquanto estamos aqui hoje, nosso mundo arde de novo", disse o príncipe, que lembrou que "os eventos climáticos históricos deixaram de ser históricos".



"Cada vez mais, são parte de nossa vida diária. E esta crise se agravará a menos que nosso líderes liderem".



"A menos que os países representados nesta sala sagrada tomem as decisões, as ousadas decisões transformadoras que nosso mundo precisa para salvar a humanidade", alertou.



A Assembleia Geral designou 18 de julho, aniversário de Mandela, como o Dia de Nelson Mandela em 2009 para homenagear sua vida e legado.



O presidente da Assembleia, Abdulla Shahid, e o prefeito de Nova York, Eric Adams, também falaram para os participantes da tribuna.