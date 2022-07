Conservadores seguem na disputa para concorrer a Downing Street no Reino Unido

Os parlamentares conservadores britânicos votam novamente nesta segunda-feira (18) para eliminar um dos cinco candidatos a suceder o primeiro-ministro Boris Johnson, em uma disputa cada vez mais tensa.



A rede Sky News anunciou o cancelamento de um debate previsto para a noite desta segunda-feira, depois que os candidatos de maior destaque, o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak, e a atual ministra de Relações Exteriores, Liz Truss, desistiram de participar.



O segundo debate foi na noite de domingo, antes de uma semana decisiva quando restarão apenas dois finalistas.



Estes dois candidatos deverão se submeter à votação por correspondência de 200 mil militantes conservadores e o resultado é esperado para 5 de setembro.



A chefe da diplomacia -- que se mostrou pouco convincente no primeiro debate -- mudou o tom no domingo e atacou Sunak, acusando-o de ter arrastado o país a uma "recessão" ao aumentar os impostos.



A ex-ministra de Defesa, Penny Mordaunt, continuou as críticas e sobre o tema fiscal, sugeriu que, para enfrentar a crescente inflação, que em maio alcançou 9,1% (um recorde), poderia ter recorrido à dívida.



Truss é a favorita da bancada de Johnson, que está convencida de que Sunak esperou o momento propício para anunciar sua demissão em 4 de julho e precipitar a renúncia do primeiro-ministro.



Esta versão é negada pelos partidários de Sunak.



Nas duas primeiras votações, Truss ficou em terceiro lugar, atrás de Mordaunt e Sunak, que se projeta quase com segurança na final.



Segundo uma pesquisa realizada com mil pessoas pela empresa Opinium no domingo, 24% dos entrevistados acharam que Sunak se saiu melhor no debate. Para 19%, o melhor desempenho foi de Tom Tugendhat, enquanto 17% gostaram de Mordaunt, 15% preferiram Truss e 12% escolheram Kemi Badenoch.



Em um momento de tensão no partido, os 358 deputados conservadores devem continuar a peneira para eliminar um dos cinco candidatos ainda em disputa.



Os resultados são esperados para em torno da 19h GMT (15 horas em Brasília) e as últimas rodadas de votação estão previstas para terça e quarta-feira.



Paralelamente, o Parlamento vota nesta segunda-feira uma moção de censura contra o governo que não deve representar perigo para o Executivo.