Putin quer superar 'dificuldades colossais' em alta tecnologia devido às sanções

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta segunda-feira (18) que quer superar os problemas "colossais" no setor da alta tecnologia que seu país enfrenta devido às sanções sem precedentes do Ocidente pela ofensiva na Ucrânia.



O Kremlin indicou que o Ocidente impôs sanções para impedir que a Rússia obtenha produtos de alta tecnologia com o objetivo de impedir o desenvolvimento do país.



"Este é um desafio imenso para o nosso país", afirmou Putin em um encontro.



"Considerando as dificuldades colossais que enfrentamos, buscaremos novas soluções de uma forma inteligente e enérgica", acrescentou.



O presidente apontou que a Rússia buscará a "soberania" tecnológica e produtos de empresas de inovação locais.



Putin afirmou que várias empresas russas que estão crescendo rapidamente, como a loja online Ozon e a empresa de tecnologia Yandex, ficaram sem financiamento do Ocidente devido às sanções.



A Rússia precisa criar alternativas para que essas empresas possam atrair financiamento e portanto continuar com seu desenvolvimento.



Grandes empressa de tecnologia, como Apple, Microsoft e Intel, suspenderam suas operações na Rússia, ou diretamente abandonaram o país, depois que Putin enviou tropas à Ucrânia em 24 de fevereiro.