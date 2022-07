Comissão Europeia alerta que quase metade do território da UE está 'em risco' de seca

Quase metade do território da União Europeia (UE) está "em risco" de sofrer com a seca após uma ausência prolongada de chuvas, anunciou nesta segunda-feira (18) a Comissão Europeia, justo no momento em que o continente sofre com uma onda de calor.



Cerca de 46% do território da UE está exposto a níveis de seca considerados de risco, o que significa um déficit importante de umidade do solo, indicou o Centro Comum de Pesquisa (JRC, na sigla em inglês) em seu relatório de julho.



Cerca de 11% está em nível de alerta, com a vegetação e os cultivos debilitados pela falta de água, acrescentou o relatório desse serviço da União Europeia.



"França, Romênia, Espanha, Portugal e Itália provavelmente terão que enfrentar uma queda da produtividade dos cultivos", principalmente dos cereais, gerada pelo "estresse hídrico e térmico", destacou o Executivo da UE.



Por sua vez, Alemanha, Polônia, Hungria, Eslovênia e Croácia também foram afetadas, enquanto a bacia do Pó na Itália "enfrenta o nível mais alto de seca severa" na UE, devido a uma "seca intensa" declarada em cinco regiões italianas, afirmou a Comissão Europeia.



A situação também é difícil na Península Ibérica, onde existem "condições propícias para os incêndios florestais", acrescentam na nota os especialistas do Centro Comum de Pesquisa.



"Na Espanha, os volumes de água armazenados em reservatórios estão atualmente 31% abaixo da média da última década", afirmam.