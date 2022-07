Ocupação russa de Lyman é um 'retorno ao passado', diz policial ucraniano

Em um vídeo transmitido por um canal russo, o "novo" comandante da polícia de Lyman, cidade no leste da Ucrânia ocupada desde o final de maio pelas tropas russas, explica que a população os recebe com aplausos: "A Rússia finalmente chegou, obrigada!".



Em Kramatorsk, 42 quilômetros ao sul, o ex-chefe de polícia de Lyman, o ucraniano Igor Ugnivenko, olha para as imagens e exclama: "Não sei quem é esse cara".



"Mas olhe para ele, ele está sentado no meu escritório, na cadeira que minha esposa me deu!" e depois olha para a bandeira em seu uniforme que tem as iniciais da ex-URSS.



"A URSS, isso é uma loucura!", exclama novamente Ugnivenko, de 37 anos, que ainda se considera o comandante da polícia da cidade, da qual teve que sair em 23 de maio, após semanas de bombardeios e uma feroz ofensiva das forças russas.



Hoje ele está em Kramatorsk, o centro administrativo da região de Donetsk que a Rússia busca controlar.



Igor Ugnivenko ainda está em contato com algumas pessoas em Lyman e concorda em contar sua visão "subjetiva" - ele insiste nessa palavra - da situação nesta cidade ucraniana arrasada e ocupada.



As alegações de Ugnivenko não puderam ser verificadas independentemente pela AFP.



"É difícil para a população civil. Não há eletricidade, gás ou água. Como se entrega a ajuda humanitária? Eu não sei", diz o policial que ainda usa seu uniforme preto, com uma estrela prata de oito pontas no peito.



Cerca de 8.000 pessoas permanecem na cidade, em comparação com as 25.000 antes da guerra.



Em 2014, Lyman sofreu com os combates quando separatistas pró-Rússia apoiados por Moscou conquistaram parte da região.



Ugnivenko reconhece que muitos civis "esperavam a chegada dos russos".



"Hoje dizem que tudo está indo bem, que a União Soviética está de volta", declara esse funcionário que tinha quatro anos quando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) entrou em colapso.



"Não sou da geração da União Soviética. Mal a conheci. Estudei em uma escola e universidade ucranianas, falo ucraniano perfeitamente, não tenho problemas no oeste", em um país onde muitos habitantes do Donbass, região leste, guardam um ressentimento porque se sentem abandonados e esquecidos pelas autoridades da capital Kiev.



"Parece loucura, mas o que está acontecendo em Lyman é realmente uma volta ao passado. E é um caminho que não leva a lugar algum", suspira.



Segundo o responsável, as propriedades confiscadas e as empresas privadas serão "nacionalizadas" pela autoproclamada República Popular de Donetsk, cujas tropas lutam lado a lado com os russos.