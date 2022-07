Ucrânia: seis mortos em bombardeio russo em Toretsk (leste), segundo autoridades ucranianas

Seis pessoas morreram em um bombardeio russo em Toretsk, cidade do Donbass, leste da Ucrânia, anunciou o Serviço Estatal Ucraniano para Situações de Emergência nesta segunda-feira (18).



"Um prédio foi destruído por um bombardeio em Toretsk pela manhã. Equipes de resgate recuperaram cinco corpos. Três pessoas foram retiradas dos escombros, uma delas morreu no hospital", segundo um comunicado de imprensa publicado na página do Facebook acompanhado de fotos dos destroços.



A operação de resgate foi concluída na manhã desta segunda-feira, segundo a mesma fonte.



Além do Donbass, epicentro da ofensiva russa, bombardeios também foram relatados na manhã de segunda-feira em Mykolaiv (sul), bem como nas regiões de Kharkiv (nordeste) e Dnipropetrovsk (centro-leste).



"Mykolaiv foi alvo de disparos maciços de foguetes durante a madrugada de domingo para segunda-feira. Uma concessionária de carros e um centro de vendas de máquinas agrícolas foram atingidos. Os ataques não causaram vítimas, segundo informações iniciais", disse o canal Telegram do governador da região, Vital Kim.



Duas pessoas morreram em 24 horas em bombardeios russos na região de Kharkiv, segundo o governador regional Oleg Sinegoubov.



Na região de Dnipropetrovsk, "o inimigo bombardeou Nikopol várias vezes durante a noite", segundo a presidência ucraniana.



"Anteriormente, uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital. Até 10 edifícios privados foram destruídos, um hospital, duas fábricas locais e o porto foram danificados", disse a mesma fonte.



Meta