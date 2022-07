Seis pessoas morreram em um bombardeio russo em Toretsk, cidade do Donbass, leste da Ucrânia, anunciou o Serviço Estatal Ucraniano para Situações de Emergência nesta segunda-feira (18).



"Um prédio foi destruído por um bombardeio em Toretsk pela manhã. Equipes de resgate recuperaram cinco corpos. Três pessoas foram retiradas dos escombros, uma delas morreu no hospital", segundo um comunicado de imprensa publicado na página do Facebook acompanhado de fotos dos destroços.